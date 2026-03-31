Francesco Dolci | Pamela temeva per la vita non solo a causa dell’ex violento

Numerose persone che avevano desiderio di testimoniare non si sono più fatte avanti. Pamela aveva espresso preoccupazioni riguardo alla propria incolumità, non esclusivamente a causa dell’ex fidanzato violento e possessivo.

“Tante persone che volevano parlare, adesso non parlano più. Pamela temeva per la sua vita, non solo per via dell’ex fidanzato violento e possessivo. Purtroppo, era finita in un giro molto più grande di lei”. A parlare a Bergamonews è Francesco Dolci, l’uomo al telefono con la 29enne la sera del 15 ottobre, quando Gianluca Soncin è entrato in casa utilizzando una copia delle chiavi e l’ha uccisa a coltellate. Francesco ha ricevuto una richiesta di aiuto da Pamela: ha immediatamente chiamato la polizia, ma non è riuscito a salvarla. Dolci avrebbe fornito agli investigatori “elementi utili per individuare gli autori del reato”. L’imprenditore... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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