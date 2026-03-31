Nella Lombardia, questa mattina, si sono registrate raffiche di vento fino a 90 kmh, che hanno interessato gran parte della regione. A causa delle condizioni meteo avverse, i parchi pubblici di Monza e Lecco sono rimasti chiusi. La perturbazione ha portato vento intenso su diverse zone, con effetti che si sono estesi anche su altre aree della regione.

Milano, 31 marzo 2026 – La giornata meteorologica si è aperta oggi, in Lombardia, come previsto. Il vento, anche forte, sta spazzando la nostra regione. Tanto che il Centro monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla (criticità ordinaria) che resterà in vigore per l’intera giornata di martedì oggi, dalle 6 fino alla mezzanotte. Le previsioni indicano raffiche che potrebbero toccare i 90 chilometri orari. Dove saranno le raffiche più forti. Secondo allertaLOM di Regione Lombardia, “venti da moderati a forti da Nord a tutte le quote in particolare nelle ore centrali, molto forti sulle creste settentrionali di confine e con effetti favonici nelle valli esposte a Nord e sulla Pianura occidentale, in graduale attenuazione dalla serata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Forte vento in tutta la Lombardia, attese raffiche a 90 km orari. Parchi chiusi oggi a Monza e Lecco

Articoli correlati

Maltempo a Milano, allerta meteo arancione per vento forte con raffiche fino a 90 km/h: chiusi i parchiDal pomeriggio di oggi, mercoledì 25 marzo, è scattata un'allerta meteo che diventerà arancione dalle ore 6:00 di domani fino alle 21:00 per vento...

Lombardia, raffiche di vento a 80 km/h: alberi caduti, tetti danneggiati e parchi chiusiLa Lombardia resta sotto l’allerta meteo per il vento forte dopo le violente raffiche che, tra giovedì 26 e venerdì 27 marzo, hanno messo a dura...

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Vento forte su tutta la provincia di Torino: alberi e pali caduti, incendi e problemi per le strutture leggere; Allerta meteo gialla per forte vento in Friuli Venezia Giulia, in arrivo piogge abbondanti e neve a bassa quota; Maltempo, neve e vento forte su diverse zone d'Italia. Grandine a Roma. FOTO; Pericolo raffiche di vento, scatta l'allerta in tutta la regione.

Forte vento in tutta la Lombardia, attese raffiche a 90 km orari. Parchi chiusi oggi a Monza e LeccoLa situazione peggiorerà nelle ore centrali, salvo migliorare poi in serata. A Milano le aree verdi non sono chiuse ma il consiglio è di non sostare dove ci sono alberi o vicino a impalcature, dehors ... ilgiorno.it

Allerta Meteo Umbria: domani forte vento e neve in montagna - facebook.com facebook

Secondo i media elvetici a causa del forte vento sulle Alpi svizzere, che ha raggiunto i 130 chilometri orari, è precipitata un'ovovia nella stazione sciistica di Engelberg, nel cantone del Nidvaldo #ANSA x.com