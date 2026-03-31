formazioni ufficiali bosnia italia le scelte del ct gattuso per la finale dei playoff

Il commissario tecnico ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita di finale dei playoff tra Bosnia e Italia, valida per la qualificazione al Mondiale. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo, con le scelte dei giocatori che sono state comunicate prima dell'inizio del match. La sfida si svolgerà in una cornice di alta tensione tra le due selezioni nazionali.

Inter News 24 Formazioni ufficiali Bosnia Italia, le scelte del ct Gattuso per il match valido per la finale playoff di qualificazione al Mondiale. Tutto pronto per la sfida cruciale che vedrà l’Italia impegnata in Bosnia per giocarsi l’accesso diretto ai prossimi Mondiali. La posta in palio è altissima e il commissario tecnico Rino Gattuso ha sciolto gli ultimi dubbi, puntando su una formazione solida e collaudata per superare questo ostacolo decisivo. Davanti a Donnarumma, la linea difensiva vede le conferme di Mancini e Calafiori, con Alessandro Bastoni a guidare il reparto nel ruolo di centrale. Sugli esterni, Gattuso si affida ancora una volta alla spinta di Politano e Dimarco, mentre parte inizialmente dalla panchina il giovane Palestra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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