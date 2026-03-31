Forlì si inchina ai ragazzi del ' 46 | quando il voto diventò universale negli occhi di Rina ed Edel

A Forlì, due testimoni raccontano i momenti che hanno segnato l’introduzione del voto universale negli anni successivi alla Seconda guerra mondiale. Rina ed Edel ricordano con emozione quell’evento come una novità totale, un’esperienza mai vissuta prima, che li ha colti impreparati ma anche pieni di entusiasmo. Le loro testimonianze offrono uno sguardo diretto su un passaggio importante per la storia politica locale.

Eravamo giovani, non sapevamo bene cosa sarebbe successo, ma quel giorno era tutto una sorpresa. Era una cosa nuova, non era mai esistita prima". Con la voce sottile ma ferma, Rina Maltoni, quasi 102 anni, ha riportato il Consiglio comunale indietro nel tempo, a quel 31 marzo 1946, data del primo voto delle donne. Accanto a lei, a testimoniare un secolo di vita, Edel Casadei, 101 anni. Entrambi poco più che ventenni all'epoca, vissero quel giorno come l'uscita da un incubo: “Venivamo dai rifugi, dalla guerra e da cose brutte — ha ricordato Rina — andare a votare è stato l'inizio di qualcosa che non avevamo mai visto”. Ad aprire la seduta, il professor Dino Mengozzi con la presentazione del volume che raccoglie i nomi di tutti gli amministratori dal dopoguerra a oggi, definendolo "la spina dorsale della città". 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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