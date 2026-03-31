Fontana Lombardia alla commemorazione di Bossi | Uomo di visione diede voce al Nord – Il video

Controllo in hotel a Roma per Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». Vertice Lega a Milano, ci sarà anche Zaia Daniela Santanchè ha un po’ di soldi in più: venduto il 26% della società di famiglia a una impresa romana di cui è azionista la modella albanese Haberi Vittorio Feltri al curaro su Giorgia Meloni: «reazione scomposta, ora deve votarsi a Sant’Antonio». E sulla Santanché: «a cena con lei pagavo io il conto» . 🔗 Leggi su Open.online

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