Fondo comunale alluvione | palazzo Merlato proroga di tre mesi il termine per la presentazione delle domande

Il Comune ha deciso di prorogare di tre mesi i termini per presentare le domande relative alla quarta tranche del fondo comunale alluvione, finanziato mediante le donazioni raccolte durante l'iniziativa “Un aiuto per Ravenna”. La modifica riguarda la scadenza per l'accesso ai contributi destinati alle persone colpite dall’alluvione, permettendo così ai richiedenti di completare le pratiche entro nuove date stabilite.

Per la quarta tranche sono stati stanziati contributi per 1,6 milioni a cui si potrà accedere presentando richiesta entro il 30 giugno Sono stati prorogati di tre mesi i termini per richiedere i contributi per la quarta tranche del fondo comunale alluvione, costituito dalle donazioni di tutti coloro che hanno partecipato alla raccolta “Un aiuto per Ravenna”. Sarà possibile presentare la domanda entro il 30 giugno, con le stesse modalità già stabilite in precedenza. Viene riconosciuto un contributo aggiuntivo da stanziare a favore di tutti i cittadini che non hanno ottenuto l’intera copertura del danno così come quantificato nella perizia tecnica di stima e in relazione alle spese effettivamente sostenute riscontrabili dalle fatture presentate in fase di rendicontazione finale, a saldo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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