Foggia elezioni provinciali | tutti i nomi in campo

A Foggia si avvicinano le elezioni provinciali con diverse persone candidate per le cariche in palio. Sono stati presentati vari nomi all'interno delle liste e delle coalizioni che si sfideranno alle urne. La campagna elettorale si concentra sulla regione della Capitanata, con incontri e comizi programmati nelle prossime settimane. Le consultazioni sono previste per il prossimo mese.

La Provincia sei tu! (area del presidente Giuseppe Nobiletti)I candidati sono: Filomena Augusta Bernaudo, Lucia Caione, Maria Cavoto, Antonello Di Paola, il sindaco Alessandro Liggieri, Nicola Mangano, Marcello Moccia, Raffaella Vene, Michelina Viterbo, Pasquale Volgarino, Antonio Zuccaro. Fratelli d’ItaliaIn campo: Maurizio Accettulli, Daniela Vassallo, Vincenzo Di Staso, Nicola Netti, Giuseppina Sepa, Assunta Iamele. Forza CapitanataCompletano il quadro: Michele Azzellino, Maria Grazia Destino, Francesco Garofalo, Franco Nunziante, Pasquale Rignanese, Sefora Palma, Camilla Villanova. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, elezioni provinciali: tutti i nomi in campo Articoli correlati Leggi anche: Elezioni provinciali a Chieti: depositate le candidature, tutti i nomi Elezioni Provinciali, sei liste in campo per il Consiglio: ecco tutti i candidatiSi è conclusa la due giorni dedicata alla presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Le modalità di voto per le elezioni regionali Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste, chi sono i 48 candidati al Consiglio provinciale - FoggiaToday; Foggia, elezioni provinciali: tutti i nomi in campo; FOGGIA: PRESENTATA LA LISTA DEL CAMPO LARGO PER LE PROSSIME ELEZIONI PROVINCIALI; Provincia di Foggia, dopo il patto Decaro si torna a votare per il Consiglio. Corsa a Palazzo Dogana: cinque liste, chi sono i 48 candidati al Consiglio provincialeSono cinque, come nel 2024, le liste per il rinnovo del Consiglio provinciale di Foggia. Entro le 12 di oggi, lunedì 30 marzo, all’Ufficio Elettorale sono state presentate le liste con i simboli di ‘I ... foggiatoday.it L'Immediato. . FRANCESCO MARCONE, 31 ANNI SENZA VERITÀ: il delitto irrisolto che segna ancora Foggia - facebook.com facebook Foggia, un pranzo preparato dai ragazzi autistici in un immobile confiscato alla mafia x.com