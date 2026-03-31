Foggia e il ' debito' con Francesco Marcone | bisogna ' ricucire' quella storia per avere un futuro

Il 31 marzo ricorre il 31° anniversario della morte di Francesco Marcone, ucciso nel 1995 sulle scale di casa a causa delle sue segnalazioni e denunce legate al suo lavoro. In questa giornata si svolge una commemorazione pubblica. La vicenda giudiziaria e le indagini sono state oggetto di attenzione nel corso degli anni, senza che siano stati resi noti sviluppi recenti o conclusioni definitive.

Nel giorno in cui ricorre il 31° anniversario dalla morte di Francesco Marcone (qui la commemorazione pubblica), il direttore dell'Ufficio Registro assassinato sulle scale di casa il 31 marzo del 1995 per aver effettuato una serie di segnalazioni e denunce attinenti al suo ruolo, riceviamo a pubblichiamo la ‘lettera aperta’ alla città indirizzata da Leonardo Ferrante, foggiano attivista anticorruzione."Ciascuno di noi è il risultato della propria storia e degli eventi che hanno generato chi siamo oggi. Per me, e per la mia città, uno di questi accadimenti ha il nome di Francesco Marcone, di cui oggi ricorre il 31° anniversario della sua uccisione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Foggia e il 'debito' con Francesco Marcone: bisogna 'ricucire' quella storia per avere un futuro Articoli correlati Francesco Marcone in attesa di giustizia da 31 anni. Il fratello: "Ci sono elementi per riaprire le indagini"La cerimonia di commemorazione dinanzi alla stele eretta in memoria della vittima di mafia e del dovere. Cerignola: “Il sangue mai lavato”, domani il documentario su Beniamino Marcone ucciso a Foggia da mafiosi Il direttore dell'ufficio del registro fu assassinato il 31 marzo 1995Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il prossimo 31 Marzo alle ore 18.