Fiumicino colpaccio alla Tabaccheria Russo | sfiorato il jackpot milionario

A Fiumicino, nella via Valderoa, si è verificata una vincita eccezionale presso la Tabaccheria Russo. La mano fortunata ha sfiorato il jackpot milionario, attirando l'attenzione di passanti e clienti. L’evento si è verificato il 31 marzo 2026, creando grande interesse tra la comunità locale e i frequentatori del negozio. Nessun dettaglio sui protagonisti o sull’importo esatto della vincita è stato ancora comunicato.

Fiumicino, 31 marzo 2026 – La dea bendata ha deciso di fare una sosta prolungata a Fiumicino, precisamente in via Valderoa, dove la storica Tabaccheria Russo è diventata il teatro di una vincita che ha dell’incredibile. Per un solo numero, un fortunato giocatore non ha centrato il jackpot ultra milionario del SuperEnalotto, fermandosi a un passo da una cifra che avrebbe cambiato radicalmente la storia del litorale. Un “5” pesante, pesantissimo, che rappresenta il traguardo più alto mai raggiunto tra le mura di questa attività, da poco rinnovata nella gestione ma con radici profonde nel tessuto sociale della zona ( leggi qui ). La nuova vita della Tabaccheria Russo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: SuperEnalotto, jackpot sfiorato nel napoletano: l'importo della vincita Un altro jackpot bresciano: vinti 500.000 euro in tabaccheriaAltro jackpot bresciano, a pochi giorni dal milione di euro vinto a Palazzolo sull'Oglio.