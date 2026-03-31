Ricercatori dell’Università di Bari e del Politecnico di Bari sono stati coinvolti in un progetto di ricerca che ha portato a una scoperta significativa nel campo della fisica delle particelle presso il Cern di Ginevra. Lo studio ha visto la partecipazione di un gruppo di scienziati provenienti da diverse istituzioni, tra cui le università baresi.

I ricercatori dell'Università di Bari e di Poliba protagonisti nel gruppo di scienziati che ha contribuito a un'importante scoperta effettuata dal Cern di Ginevra sulla fisica delle particelle. In particolare, sono stati osservati segnali di materia primordiale anche nelle collisioni tra protoni. Nel team i ricercatori del Dipartimento di Fisica dell'Università e del Politecnico di Bari, hanno contribuito in modo significativo al risultato, condotto nell'ambito della Collaborazione internazionale Alice al Cern svizzero. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista internazionale Nature Communications. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Fisica delle particelle, importante scoperta del Cern: nello studio anche Uniba e Poliba

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