La segreteria di First Cisl Parma Piacenza, accompagnata dal referente di zona, ha consegnato un assegno di duemila euro alla

Nelle mani della dottoressa Giovanna Albini è stato consegnato l’assegno da duemila euro: la "charity" annuale del sindacato, scelto quest’anno per onorare un luogo dove la centralità della persona non è uno slogan La segreteria di First Cisl Parma Piacenza, insieme al referente di zona, ha consegnato alla "Casa di Iris" l’assegno destinato alle finalità dell’hospice. «È il donatore ad essere grato». Non è una semplice formula di cortesia. È la riflessione nata all'interno del sindacato quando è stata decisa la donazione: più si pensa a ciò che l’Hospice fa ogni giorno - accompagnare con dignità e cura chi si avvicina alla fine della vita - più ci si convince che il privilegio, in fondo, è del donatore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - First Cisl dona duemila euro alla Casa di Iris

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