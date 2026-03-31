Durante la puntata di martedì 31 marzo de La Pennicanza, condotta da Fiorello e Fabrizio Biggio, i due hanno parlato della partita decisiva tra la nazionale di calcio e la Bosnia, in programma quella sera. Nel corso della trasmissione, Fiorello ha compiuto un gesto scaramantico in diretta, affermando che “ha funzionato”. La puntata si è concentrata principalmente su questo evento e sulla partita imminente.

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata de La Pennicanza di martedì 31 marzo, l’ultima del mese, e si concentrano sulla Nazionale di calcio, visto che stasera c’è la partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali che gli Azzurri disputano contro la Bosnia. Fiorello non esita a compiere il gesto scaramantico che aveva portato bene e chiama Buffon: “Tra poco chiameremo Gianluigi Buffon, l’altra volta ha portato bene! ”. Perciò, gli applausi con cui si apre La Pennicanza sono tutti per la Nazionale. Fiorello, il commento di un surreale Presidente Mattarella. L’attesa per la partita viene subito commentata da un surreale Presidente Mattarella alle prese con il discorso motivazionale: “Marilena, è pronta con la matita? Non è il momento dei computer. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza, il gesto scaramantico in diretta: “Ha funzionato”

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