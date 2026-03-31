Finanziamenti scolastici Minnesota a rischio | causa dell’amministrazione Trump contro gli atleti transgender negli sport femminili

L'amministrazione Trump ha presentato una causa contro lo Stato del Minnesota riguardo ai finanziamenti scolastici, contestando le politiche che riguardano la partecipazione degli atleti transgender negli sport femminili. La disputa riguarda le norme adottate dallo Stato e il loro impatto sui fondi pubblici destinati alle scuole. La causa è stata depositata presso un tribunale statale, coinvolgendo diverse parti interessate.

L'amministrazione Trump fa causa al Minnesota contro gli atleti transgender negli sport femminili, minacciando miliardi di fondi per l'istruzione pubblica L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati L’amministrazione Trump schiera gli agenti dell’Ice negli aeroportiIl 22 marzo Tom Homan, il consigliere per l’immigrazione del presidente Donald Trump, aveva confermato il ricorso agli agenti dell’Ice. Donald Trump imita e deride gli atleti transgender davanti ai parlamentari repubblicani: il videoDurante un un discorso a ruota libera di fronte ai parlamentari del Partito repubblicano, il presidente Usa Donald Trump ha preso in giro le atlete...