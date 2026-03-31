Dopo tre anni di lavori, l’impalcatura che aveva coperto una porzione di via Branca e piazza del Popolo è stata rimossa. La ristrutturazione dell’edificio pubblico dell’ex Intendenza di Finanza si è conclusa, suscitando attese tra i residenti e gli operatori commerciali. La scena si svolge in un momento di attesa per il ritorno alla normalità e per il rilancio della zona.

C’è aspettativa nell’aria. Davanti alla rimozione dell’impalcatura che per tre anni ha ingombrato parte di via Branca e parte di piazza del Popolo a seguito della ristrutturazione dell’edificio demaniale dell’ex Intendenza di Finanza non mancano gli ummarell. "Aspettiamo di vedere – dicono Giorgio Tonelli, psichiatra in pensione e la signora Alena Biolova seduti sulla panchina dirimpetto al cantiere –. Siamo curiosi di scoprire finalmente, come è venuto il rifacimento della facciata di questo bel palazzo. Per la città è una bella notizia". I coniugi Giovagnoli, passano velocemente e confermano la curiosità, ma solidarizzano con i commercianti dalle vetrine parzialmente occultate dai ponteggi: "La ristrutturazione di un palazzo antico che si affaccia sulla piazza principale è una buona notizia – dicono i Giovagnoli –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Finalmente, la piazza ha bisogno di ritrovare nuova luce"

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