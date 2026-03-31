Durante la Fiera delle Palme, il forte vento ha impedito lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico previsto per l’apertura dell’evento. La manifestazione è iniziata con un avvio disturbato, con l’annullamento delle tradizionali esplosioni di fuochi d’artificio, che rappresentano il momento centrale della cerimonia di inaugurazione da diversi anni.

L’avvio “disturbato” dal forte vento che ha costretto all’annullamento dello spettacolo pirotecnico, momento clou, ormai da anni, dell’evento inaugurale. Ma subito dopo un bel fine settimana di sole a benedire l’edizione numero 405 della Fiera delle Palme, la sagra del borgo Trivulzio. La chiusura ufficiale ieri sera, con il tradizionale concerto della Filarmonica. In mezzo tre giorni di iniziative non stop, fra il centro storico e l’area fiere di via Colombo: esposizioni e stand, il villaggio delle Pro loco, la mostra del bestiame, street food e musica, laboratori e giochi per i più piccini, bancarelle e luna park. Ieri, ultimo giorno di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fiera delle Palme. Il vento forte ’spegne’ i fuochi

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