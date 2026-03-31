Fiducia Decreto bollette Vannacci | Come credito alla moglie non la lasci se cucina male la trippa – Il video

Un video diffuso online mostra un commento di un ufficiale militare che, durante un intervento, paragona la fiducia con un esempio personale legato alla moglie, affermando che non si dovrebbe abbandonarla se cucina male la trippa. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione su un decreto riguardante le bollette, e l’ufficiale ha precisato che si trattava di chiarimenti sulla definizione di fiducia e sul modo di esprimersi in merito al provvedimento.

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Però volevo anche dare, per chiarezza a tutti quanti, che cosa vuol dire 'la fiducia' e che cosa vuol dire esprimersi, invece, nel merito del provvedimento. La fiducia. non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie. Le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie 'non farla più'", così Roberto Vannacci all'apertura della nuova sede di Futuro Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Decreto Ucraina, oggi il voto alla Camera. Tajani: “Distanti da estremismi di Vannacci”. Il generale: “Sì alla fiducia, no al decreto”Il decreto Ucraina approda oggi alle 11:50 alla Camera per le dichiarazioni e il voto di fiducia, previsto nel pomeriggio, in un clima politico... Leggi anche: Armi all’Ucraina, Vannacci vota sì alla fiducia e no al decreto Fiducia Decreto bollette, Vannacci: Come credito alla moglie, non la lasci se cucina male la trippa Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento VIDEO | Vannacci: La fiducia al Governo? Come il credito dato alla moglie: non è che divorzi se cucina la trippa che non ti piace; Vannacci e… Futuro Nazionale: Il nome del candidato premier, il mio; A Roma Vannacci diventa dirimpettaio di Forza Italia: Coalizione condominiale; La guerra pesa sulle bollette della luce: +8,1% nel secondo trimestre per i vulnerabili- Il governo chiede la fiducia sul decreto. Fiducia Decreto bollette, Vannacci: Come credito alla moglie, non la lasci se cucina male la trippa(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 Però volevo anche dare, per chiarezza a tutti quanti, che cosa vuol dire 'la fiducia' e che cosa vuol dire esprimersi, invece, nel merito del provvedimento. La fid ... la7.it Il governo ha chiesto la fiducia in Aula alla Camera sul decreto bollette - facebook.com facebook Tariffe elettricità, l’Arera: + 8,1% per i più vulnerabili. Governo chiede la fiducia sul decreto bollette x.com