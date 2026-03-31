Fiat getta le basi per il futuro della mobilità urbana

Fiat ha avviato un progetto di design rivolto ai giovani designer, con l’obiettivo di sviluppare il concept di un’auto compatta destinata alla mobilità urbana del futuro. La casa automobilistica ha annunciato l’iniziativa, che coinvolge la creazione di modelli e idee innovative per il settore, senza specificare dettagli sui tempi o sui partecipanti.

TORINO (ITALPRESS) – Fiat lancia un ambizioso progetto di design che coinvolge la prossima generazione di giovani designer, chiamati a concettualizzare l’auto compatta di domani. Una collaborazione che unisce FIAT e un gruppo di talentuosi studenti di due prestigiose scuole di design italiane – IED Istituto Europeo di Design di Torino e ISIA Roma Design – con l’obiettivo di interpretare il futuro della mobilità urbana attraverso la lente dei valori del marchio: compattezza, forte personalità e DNA inconfondibile. Il progetto coinvolge gli studenti in un percorso di design completo: dalla ricerca, passando per moodboard, schizzi e modelli, fino alla narrazione finale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati La Pantera guarda avanti. E getta le basi per il futuroIl primato in solitudine della Lucchese, a tre giornate dalla fine, è certificato, per così dire, dai numeri: squadra imbattuta, miglior difesa con... Il Tottenham getta le basi per ingaggiare il talento della Bundesliga Noah AtuboluIl Tottenham ha iniziato a gettare le basi per un potenziale rimpasto dei portieri in vista della finestra di mercato estiva del 2026, con il talento...