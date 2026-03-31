Festa bianconera al Comunale L’Ascoli riapre il campionato Arezzo al tappeto nel finale E’ Corazza l’uomo dei gol pesanti
L’Ascoli ha vinto in casa contro l’Arezzo nel match di campionato, con un risultato che si è deciso negli ultimi minuti. La formazione bianconera ha schierato un 4-3-3 con Venturi tra i pali e, nel secondo tempo, sono entrati Coppolaro e Mawuli. Corazza ha segnato un gol decisivo, contribuendo alla vittoria finale. La partita si è conclusa con l’Arezzo sconfitto.
ASCOLI (4-3-3) Venturi; Renzi (dal 38’ s.t. Coppolaro), Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli (dal 27’ s.t. Ionita), Iaccarino, Chierico (dal 38’ s.t. Cortesi); Pattarello (dal 17’ s.t. Varela), Cianci (dal 17’ s.t. Ravasio), Tavernelli. Panchina: Trombini, Galli, Casarosa, Guccione, Gigli, Viviani, De Col, Arena, Di Chiara. All. Bucchi ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (dal 32’ s.t. Milanese), Damiani; Silipo (dal 26’ s.t. Galuppini), Rizzo Pinna (dal 26’ s.t. Chakir), D’Uffizi (dal 39’ s.t. Oviszach); Gori (dal 39’ s.t. Corazza). Panchina: Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Del Sole, Menna, Bando, Palazzino, Zagari. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Articoli correlati
Rigore al 95?: Corazza sigla l’Ascoli e riapre il campionatoL’Ascoli ha sconfitto l’Arezzo con un risultato di 1-2 nell’ultima azione della gara disputata al Città di Arezzo, segnando tre punti decisivi che...
Leggi anche: Corazza gela il Comunale allo scadere: l'Ascoli passa ad Arezzo e torna a -2. Per la B è ancora lunga