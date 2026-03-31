Festa bianconera al Comunale L’Ascoli riapre il campionato Arezzo al tappeto nel finale E’ Corazza l’uomo dei gol pesanti

Da sport.quotidiano.net 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ascoli ha vinto in casa contro l’Arezzo nel match di campionato, con un risultato che si è deciso negli ultimi minuti. La formazione bianconera ha schierato un 4-3-3 con Venturi tra i pali e, nel secondo tempo, sono entrati Coppolaro e Mawuli. Corazza ha segnato un gol decisivo, contribuendo alla vittoria finale. La partita si è conclusa con l’Arezzo sconfitto.

ASCOLI (4-3-3) Venturi; Renzi (dal 38’ s.t. Coppolaro), Gilli, Chiosa, Righetti; Mawuli (dal 27’ s.t. Ionita), Iaccarino, Chierico (dal 38’ s.t. Cortesi); Pattarello (dal 17’ s.t. Varela), Cianci (dal 17’ s.t. Ravasio), Tavernelli. Panchina: Trombini, Galli, Casarosa, Guccione, Gigli, Viviani, De Col, Arena, Di Chiara. All. Bucchi ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Corradini (dal 32’ s.t. Milanese), Damiani; Silipo (dal 26’ s.t. Galuppini), Rizzo Pinna (dal 26’ s.t. Chakir), D’Uffizi (dal 39’ s.t. Oviszach); Gori (dal 39’ s.t. Corazza). Panchina: Brzan, Barosi, Pagliai, Ndoj, Del Sole, Menna, Bando, Palazzino, Zagari. All. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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