Festa bianconera al Comunale L’Ascoli riapre il campionato Arezzo al tappeto nel finale E’ Corazza l’uomo dei gol pesanti

L’Ascoli ha vinto in casa contro l’Arezzo nel match di campionato, con un risultato che si è deciso negli ultimi minuti. La formazione bianconera ha schierato un 4-3-3 con Venturi tra i pali e, nel secondo tempo, sono entrati Coppolaro e Mawuli. Corazza ha segnato un gol decisivo, contribuendo alla vittoria finale. La partita si è conclusa con l’Arezzo sconfitto.