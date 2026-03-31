Dopo un articolo pubblicato da un quotidiano, stanno aumentando le richieste di chiarimenti riguardo a un collaboratore associato a un politico. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e delle forze politiche, con molte richieste di spiegazioni sulla sua posizione e sui suoi rapporti con i gruppi politici coinvolti. La vicenda si sviluppa nel contesto di indagini e approfondimenti giornalistici già in corso.

Fratelli d’Italia porta il caso dentro le istituzioni europee. L’eurodeputato Stefano Cavedagna ha inviato una lettera urgente alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Il terreno è quello del rispetto delle regole interne. La premessa è che al controllo di polizia l’eurodeputata era in stanza con «un suo assistente parlamentare accreditato, il quale», scrive Cavedagna, «risulterebbe già condannato per reati connessi a episodi di attivismo violento». Il punto, invece, è questo: «La stretta vicinanza tra l’eurodeputata e l’assistente presente sul posto, alla luce dei presunti precedenti penali dello stesso, potrebbe sollevare... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Fdi e Lega: faro sull’amico della Salis

Articoli correlati

Ilaria Salis e Benedetta Scuderi in uno stabile occupato. FdI e Lega insorgonoHa destato scalpore la visita di questa mattina all’ex scuola ‘8 Marzo’ nel quartiere della Magliana, a Roma, delle eurodeputate di Avs Ilaria Salis...

Alessandria, Casa delle Donne al centro di polemiche: FdI e Lega denunciano costi e iter opaco sull’immobile comunale.Un acceso dibattito politico ad Alessandria, in Piemonte, vede coinvolti Fratelli d'Italia e la Lega riguardo all'assegnazione dell'ex Mensa Guala...

Leggi anche: Fdi, Lega e Fi: «La riforma della giustizia è per i cittadini»