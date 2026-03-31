Durante l’ultima puntata di “Lo stato delle cose”, trasmissione di Rai 3 condotta da Massimo Giletti, è tornato al centro dell’attenzione il caso di Garlasco, collegato all’omicidio di Chiara Poggi. Roberta Bruzzone ha rilasciato dichiarazioni considerate molto dure nei confronti del conduttore, suscitando un acceso dibattito tra gli spettatori. La puntata ha generato una notevole attenzione sui social e sui media.

Il caso di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi, è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo l’ultima puntata di Lo stato delle cose, trasmissione di Rai 3 condotta da Massimo Giletti. Nel corso del programma si è tornati a parlare dei presunti audio citati dalla criminologa Roberta Bruzzone, materiali che sarebbero stati collegati a una ricostruzione alternativa del delitto. Per la seconda settimana consecutiva, un inviato della trasmissione ha cercato di ottenere dichiarazioni dalla criminologa per chiarire natura e destinazione delle registrazioni. Secondo quanto riportato nel contesto televisivo, negli audio si sentirebbero almeno due persone discutere di una possibile pista collegata al traffico di droga, con riferimenti a un presunto giro di cocaina. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Fatti aiutare”. Roberta Bruzzone pesantissima, vuota il sacco su Massimo Giletti : caos totale

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