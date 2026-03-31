FarWest ricostruisce la vicenda della professoressa accoltellata da uno studente di 13 anni
Nella puntata di questa sera di FarWest, Salvo Sottile approfondisce la vicenda di una docente che è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola. La trasmissione affronta i dettagli dell’episodio e fornisce una ricostruzione degli eventi verificatisi nel contesto scolastico. La puntata va in onda come ogni martedì sulla prima serata di Rai 3.
Salvo Sottile, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3. Anticipazioni del 31 marzo 2026. La puntata si apre con un’ inchiesta su George Soros che segue il flusso dei finanziamenti del filantropo, dalle grandi speculazioni finanziarie alla nascita di organizzazioni come Agenda, diventata snodo delle campagne della sinistra italiana. Dietro le opere benefiche, quanto conta l’influenza di Soros come attore politico in tutta Europa? Obiettivo anche sulla vicenda della professoressa accoltellata a Bergamo da uno studente di 13 anni. Dietro il gesto emergono contenuti inquietanti pubblicati su Telegram, dove il giovane avrebbe anche annunciato le sue intenzioni. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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