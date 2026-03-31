Falso in atto pubblico | 4 anni e mezzo per il titolare del Pineta Grande
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a quattro anni e mezzo di reclusione il titolare del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, riconoscendolo colpevole di falso in atto pubblico. La sentenza è definitiva e riguarda l’imputato per un episodio legato alla falsificazione di documenti ufficiali. La vicenda si è conclusa con questa decisione del giudice.
Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha emesso una condanna definitiva per falso in atto pubblico contro Vincenzo Schiavone, titolare del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. La sentenza stabilisce quattro anni e mezzo di reclusione per l’imprenditore della sanità, mentre due medici della struttura ricevono tre anni e quattro mesi. L’episodio si intreccia con il dramma della paziente Francesca Oliva, deceduta nel maggio 2014 dopo un parto complicato che vide la morte di due gemelli. Le indagini hanno rivelato alterazioni nella cartella clinica della donna, inclusa la falsa somministrazione di antibiotici mai eseguiti. La natura delle irregolarità documentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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