Falso in atto pubblico | 4 anni e mezzo per il titolare del Pineta Grande

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato a quattro anni e mezzo di reclusione il titolare del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno, riconoscendolo colpevole di falso in atto pubblico. La sentenza è definitiva e riguarda l’imputato per un episodio legato alla falsificazione di documenti ufficiali. La vicenda si è conclusa con questa decisione del giudice.