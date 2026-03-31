Un liceale aveva pianificato di compiere una sparatoria e poi togliersi la vita. Tra le sue letture preferite ci sono autori noti per aver commesso stragi di massa, oltre a Filippo Turetta, attualmente in carcere per l’omicidio della fidanzata. La vicenda è stata scoperta durante le indagini condotte dalle forze dell’ordine.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" È accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Cosa stava progettando I suoi miti sono gli autori di stragi di massa ma anche Filippo Turetta, in carcere per l'omicidio della fidanzata Giulia Cecchettin. Al posto del diario e dei libri da liceale consultava manuali per fabbricare armi e aveva un piano: "Quando sarò in quinta replicherò la Columbine". Voleva cioè replicare la strage compiuta nel 1999 in una scuola americana da due studenti. Sono alcuni dei retroscena dell'inchiesta che ha portato all'arresto di un ragazzo di 17 anni pescarese e residente in provincia di Perugia per terrorismo. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - "Faccio una sparatoria e mi ammazzo", il piano del liceale che studiava da terrorista

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