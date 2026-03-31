Fabrizio Corona ha raggiunto i 52 anni e sui social è stato condiviso un video inedito della festa, che mostra anche il suo figlio Carlos Maria. Ex re dei paparazzi, il suo volto è noto al pubblico anche per le numerose vicende giudiziarie di cui è stato protagonista. La celebrazione ha attirato l’attenzione di fan e curiosi, che hanno commentato le immagini online.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Un compleanno lontano dai riflettori ma finito subito sul web. Ecco come ha festeggiato l'ex re dei paparazzi, ora al centro della delicatissima questione legale che vede coinvolti anche Mediaset e Alfonso Signorini Ex re dei paparazzi, volto noto della tv e del web, spesso al centro delle cronache anche per vicende giudiziarie piuttosto delicate. Lui è Fabrizio Corona. Nato a Catania il 29 marzo 1974, due giorni fa ha spento 52 candeline. I video dei festeggiamenti girano sul web. Come ha celebrato il compleanno? Ecco tutto quello che sappiamo. Come si vede in alcuni video pubblicati su TikTok (pubblicati dal Dr. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Fabrizio Corona compie 52 anni: spunta il video inedito della festa (c'è anche il figlio Carlos Maria)

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