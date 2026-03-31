Fabio Scognamiglio nuovo cfo di Farmacosmo
Farmacosmo Spa, società quotata su Euronext Growth Milan, ha annunciato la nomina di Fabio Scognamiglio come nuovo chief financial officer. La società opera nei settori health, pharma, beauty e pet. La comunicazione ufficiale è stata pubblicata attraverso un comunicato. Scognamiglio prende il posto del precedente responsabile finanziario, che ha lasciato l’incarico.
Farmacosmo Spa, società attiva nei settori health, pharma & beauty e pet, quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, annuncia la nomina di Fabio Scognamiglio come nuovo cfo. Subentra a Paolo Cimmino, che ha rassegnato le dimissioni per motivi personali lasciando anche l’incarico di investor relator. La funzione di investor relator sarà ricoperta ad interim da Fabio de Concilio, presidente e amministratore delegato della società, che seguirà i rapporti con investitori e mercato. Scognamiglio porta con sé un’esperienza consolidata nei settori finance e pharma, maturata in contesti strutturati. È fondatore e ceo di Value4You e ha operato come cfo strategico e advisor, con una specializzazione nei mercati dei capitali e nelle operazioni straordinarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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