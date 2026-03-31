È stato raggiunto un accordo per la gestione di un progetto che integra l’inclusione sociale con nuove modalità di abitare. L’intervento mira a creare spazi che favoriscano l’integrazione tra diverse realtà sociali e ambienti abitativi innovativi. La decisione coinvolge vari soggetti per sviluppare un modello che unisce aspetti sociali e abitativi in modo coordinato.

"Questo intervento rappresenta una scelta precisa: mettere insieme inclusione sociale e nuove forme dell’abitare. Da un lato rafforziamo i servizi per le persone con disabilità, dall’altro apriamo a soluzioni innovative come il co-housing e l’accoglienza di studenti fuori sede, creando occasioni concrete di incontro tra generazioni e percorsi diversi. È così che immaginiamo una comunità più dinamica, solidale e capace di valorizzare le proprie energie". Il sindaco Simone Londi ha così commentato la firma dell’accordo di collaborazione con l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa per la gestione dell’immobile riqualificato nell’area dell’ex ceramica Fanciullacci, nell’ambito del progetto "PINQUA – Home in our Metropolitan Ecosystem", finanziato con fondi del PNRR. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Fanciullacci e nuovi spazi. Trovato l’accordo per la gestione

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