Ex Eridania alt a causa degli aironi Il Comune | Lavori tutti in regola Gli ambientalisti | Nostra vittoria

I lavori sull’area ex Eridania di via San Michele sono stati interrotti a causa della presenza di aironi. Il Comune ha dichiarato che tutte le attività sono conformi alle normative, mentre gli ambientalisti hanno affermato che si tratta di una vittoria per la tutela della natura. La decisione ha portato alla sospensione temporanea delle operazioni sul sito.

Sulla vicenda dell’ area ex Eridania di via San Michele arriva lo stop ai lavori sul verde e tutte le parti coinvolte rivendicano, con note ufficiali, un esito a sé favorevole: le associazioni ambientaliste, pronte a chiedere conto dei lavori con tanto di ricorso al Tar, adesso ritirato, parlano di una battaglia vinta a tutela della garzaia e del bosco urbano; dall’altro il Comune sostiene di aver operato correttamente dall’inizio e di non aver fatto alcun passo indietro. Secondo Wwf, Lac e Animal Liberation il ricorso presentato contro la delibera comunale del dicembre 2025 ha avuto l’effetto di salvaguardare un’area che nel tempo è diventata un importante bosco urbano spontaneo, con funzioni ambientali rilevanti come assorbimento degli inquinanti, regolazione delle temperature e gestione delle acque piovane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ex Eridania, alt a causa degli aironi. Il Comune: "Lavori tutti in regola". Gli ambientalisti: "Nostra vittoria" Articoli correlati Ex Eridania, l'assessore Petetta replica: "Lavori per garantire la salubrità dell'area eseguiti e conclusi prima del ricorso degli ambientalisti"L’assessore Giuseppe Petetta risponde in maniera netta e con il supporto dell’avvocatura generale alle dichiarazioni diffuse a mezzo stampa dalle... Ex Eridania, il Comune fa marcia indietro dopo il ricorso al Tar: "Il bosco è salvo". Esultano gli ambientalistiGli Aironi, difesi da Wwf, Lac, Animal Liberation, annunciano così la loro vittoria nella “battaglia per salvare il bosco dell’ex Eridania” Il Comune...