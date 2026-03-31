evade gli arresti domiciliari per andare a sciare

Un uomo di 45 anni residente in Val Pusteria è uscito di casa nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi, ha deciso di recarsi sulle piste da sci, ignorando la disposizione restrittiva. La vicenda è stata segnalata alle autorità, che hanno avviato le procedure previste per questa violazione.

Avrebbe dovuto rimanere a casa, agli arresti domiciliari, ma è comunque uscito per andare a sciare. Stiamo parlando di un cittadino di 45 anni residente in Val Pusteria che, nei giorni scorsi, ignorando la disposizione di non uscire dal suo domicilio, ha deciso di fare una gita sulle piste del Monte Baranci. A notare la sua presenza sono stati i carabinieri di San Candido che stavano effettuando un servizio di vigilanza sul posto. Un’ottima conoscenza del territorio e della relativa cittadinanza – hanno sottolineato i militari in una nota – ha permesso di individuare l’uomo nonostante indossasse il casco e la mascherina da sci. Il 45enne è stato fermato poco dopo in uno dei rifugi presenti lungo gli impianti delle piste, dove era entrato per prendersi un caffè. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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