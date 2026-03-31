È stato diffuso un video che mostra gli ultimi giorni di una ragazza spagnola di 25 anni, il cui caso di eutanasia ha suscitato attenzione a livello globale. Il filmato riguarda il periodo immediatamente precedente alla sua morte e offre una testimonianza visiva di quegli istanti. La pubblicazione del video ha generato discussioni e commenti sui social e sui mezzi di comunicazione.

Un video appena diffuso fa luce sugli ultimi giorni di Noelia Castillo Ramos, la venticinquenne spagnola il cui caso di eutanasia ha attirato l’attenzione internazionale. Noelia, originaria di Barcellona, è morta giovedì in una struttura di assistenza a Sant Pere de Ribes, al termine di una battaglia legale durata più di un anno e mezzo. La sua decisione è arrivata dopo anni di traumi e dolori cronici. Nel 2022, viveva in una struttura statale per giovani vulnerabili ed è stata vittima di una violenza sessuale. L’incidente ha coinvolto più autori e le ha causato un grave trauma psicologico. Dopo l’aggressione, ha tentato di togliersi la vita. Noelia è sopravvissuta, ma ha riportato lesioni che l’hanno lasciata paralizzata dalla vita in giù. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Eutanasia: spunta video di 25enne spagnola prima di morte

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