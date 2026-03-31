Dopo aver affrontato la Finlandia in una partita casalinga giovedì scorso, la Nazionale Under 21 di San Marino si prepara per la prossima sfida contro la Romania, valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. La squadra è già al lavoro per la gara successiva del gruppo A, senza pause tra le due partite.

Dopo la sfida casalinga di giovedì scorso contro la Finlandia, la Nazionale Under 21 di San Marino è già concentrata sulla prossima partita del gruppo A delle qualificazioni agli Europei di categoria. I biancazzurrini, guidati dal commissario tecnico Matteo Cecchetti, sono arrivati ieri sera a Targoviste, località a nord di Bucarest, dove oggi nel tardo pomeriggio affronteranno la Romania, padrona di casa. La sfida si disputerà sul terreno dello stadio ’Eugen Popescu’ con calcio d’inizio alle 18. "Stiamo monitorando le condizioni dei ragazzi – dice alla vigilia il ct Cecchetti – dopo la partita dei giorni scorsi. Ho in mente qualche cambio rispetto alla sfida con la Finlandia, considerando che oggi incontreremo un avversario diverso, più fisico e strutturato, ma sempre con qualità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Europei. Per l’Under 21 del Titano dopo la Finlandia c’è la Romania

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