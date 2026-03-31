In Europa, le decisioni sulle basi militari statunitensi continuano a dividere i paesi. Madrid ha deciso di chiudere il suo spazio aereo agli aerei da guerra americani, mentre Londra ha invece concesso l'autorizzazione. Berlino ha mantenuto una posizione ambigua, senza annunciare decisioni definitive. Le differenze nelle scelte riflettono le diverse strategie e posizioni dei governi europei su questa materia.

Parigi consente solo supporto difensivo, mentre la Germania si richiama ai trattati esistenti. Linee opposte sul sostegno logistico alle operazioni contro Teheran Dalla chiusura dello spazio aereo per gli aerei da guerra statunitensi alle autorizzazioni condizionate sull’utilizzo di basi militari, le principali capitali europee hanno finora assunto posizioni diverse rispetto alle esigenze degli Stati Uniti di avere punti di appoggio per le operazioni belliche contro l’Iran. Tra la linea dura di Madrid e quella decisamente più morbida di Londra, si collocano le posture intermedie adottate da Parigi e Berlino. La posizione ufficiale del governo di centrosinistra iberico è stata sintetizzata dalla ministra della Difesa Margarita Robles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Europa divisa sulle basi agli Usa: Madrid chiude, Londra apre e Berlino ambigua

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