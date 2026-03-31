EuroBasket Women 2027 | Italia nel girone con Slovenia Lettonia e Austria

Durante il sorteggio a Mies sono stati definiti i gironi della seconda fase di qualificazione di EuroBasket Women 2027. La nazionale italiana, guidata dall’allenatore Capobianco, affronterà nel proprio girone le squadre di Slovenia, Lettonia e Austria. La prima partita degli incontri di qualificazione è prevista per l’11 novembre 2026 contro la Slovenia.

Sorteggiati a Mies i gironi della seconda fase di qualificazione: le Azzurre di coach Capobianco debutteranno l’11 novembre 2026 contro la Slovenia. Si è svolto a Mies, in Svizzera, il sorteggio dei gironi della seconda fase delle qualificazioni a FIBA Women’s EuroBasket 2027. Le 24 nazionali partecipanti sono state suddivise in sei gruppi da quattro squadre e affronteranno tre partite nella finestra di novembre 2026 (11, 14 e 17) e altre tre in quella di febbraio 2027 (10, 13 e 16). L’Italia, inserita in prima fascia, è stata sorteggiata nel girone K insieme a Slovenia, Lettonia e Austria. La squadra guidata da coach Andrea Capobianco esordirà l’11 novembre 2026 in casa contro la Slovenia, per poi affrontare Austria (14 novembre) e Lettonia (17 novembre) in trasferta. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Salto con gli sci: Austria batte Slovenia nel super team a Lahti, sorpresa Finlandia. Italia fuori a metà garaVa all’Austria la gara Super Team che chiude il novero delle competizioni del salto con gli sci a Lahti.

Leggi anche: L’Italia finisce nel girone di ferro della Nations League 2026-2027: sfideremo Mbappe, Lukaku e Yildiz

Una raccolta di contenuti su EuroBasket Women

Discussioni sull' argomento Women's EuroBasket 2027 Qualifiers, Azzurre in fascia 1 per il sorteggio del 31 marzo a Mies.

Qualificazioni Eurobasket donne, girone impegnativo per l’Italia: Andrea Capobianco non si nascondeAnche il commissario tecnico azzurro ha sottolineato la forza delle tre avversarie del girone, in cui bisognerà arrivare fra le prime due. sportal.it

Qualificazioni Eurobasket donne 2027, sorteggiati i gironi: Italia con Slovenia, Lettonia e Austria · Pallacanestro femminileNella giornata di martedì 31 marzo sono stati sorteggiati i gironi della seconda fase di qualificazione a FIBA Women's Eurobasket 2027: scopri tutti i gruppi. olympics.com