L’amministrazione comunale di Bari ha dichiarato di non ritenere sostenibile dal punto di vista economico la possibilità di ospitare partite dell’Euro 2032 nello stadio San Nicola. La decisione arriva dopo una valutazione delle risorse necessarie, che si aggirano intorno ai 270 milioni di euro, rendendo improbabile l’utilizzo della struttura per l’evento.

L’amministrazione comunale di Bari, guidata da Vito Leccese, ha espresso forti dubbi sulla fattibilità economica per ospitare partite dell’Euro 2032 allo stadio San Nicola. La stima dei costi per gli adeguamenti richiesti dall’UEFA si aggira sui 270 milioni di euro, una cifra che il primo cittadino definisce fuori dalla portata finanziaria attuale della città. La posizione del sindaco è chiara: l’impianto è architettonicamente pregevole ma funzionalmente obsoleo rispetto alle nuove esigenze calcistiche e di sicurezza. L’incontro con il Ministro dello Sport Andrea Abodi non ha prodotto impegni vincolanti immediati per coprire questo enorme disavanzo finanziario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Euro 2032: Bari scarta San Nicola, servono 270 milioni

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