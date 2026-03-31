Ettore Zito riprese al via ’La mafia non è un film’ | documentario su Giordano

Le riprese del documentario intitolato “Non mi arrendo! La mafia non è un film” prenderanno il via giovedì. Il film, scritto e diretto da un regista noto, si concentra sulla figura di Giordano e sulla lotta contro la criminalità organizzata. La produzione prevede l’utilizzo di materiale documentaristico e interviste sul tema.

Inizieranno giovedì le riprese di ‘Non mi arrendo! La mafia non è un film’, il documentario scritto e diretto da Ettore Zito. Prodotto da Trickfree Productions, il progetto si presenta come un racconto che punta a "scardinare l’estetica romanzata della criminalità organizzata per restituirne la miseria umana e la violenza reale". Al centro, la figura di Pippo Giordano (foto), forlivese d’adozione. Ex ispettore della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) e collaboratore di Falcone e Borsellino, la sua vicenda personale, segnata dalla scelta di servire lo Stato pur essendo cresciuto nella Palermo mafiosa, diventa l’asse portante del film. Accanto a lui, gli attori Dino Spinella e Claudio Lobbia, in una messa in scena che si sviluppa come un ‘teatro della memoria’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ettore Zito, riprese al via ’La mafia non è un film’: documentario su Giordano Articoli correlati Padova set del film su Giulia Cecchettin, al via oggi le riprese di "Se domani non torno"Il film, prodotto da Notorious Pictures e atteso in sala intorno a novembre, sarà girato in città fino al 4 aprile, nei luoghi frequentati da Giulia,... “Deep Coral” illumina Villa Zito: l’epopea del corallo di Sciacca tra storia, arte e documentarioC’è una Sicilia che non affiora subito, che resta nascosta sotto la superficie del mare e della storia. Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Ettore Zito, riprese al via ’La mafia non è un film’: documentario su Giordano; Non mi arrendo, una vita contro la mafia: la storia dell'ex ispettore della Dia Pippo Giordano diventa un docufilm; Non mi arrendo una vita contro la mafia | la storia dell' ex ispettore della Dia Pippo Giordano diventa un docufilm. Nel ricordo di Michele. Ora la sua storia diventerà un docufilmIniziate le riprese dedicate al velista ravennate Piancastelli, morto nel 2022 di leucemia. Il regista Ettore Zito: Ha lasciato una traccia indelebile. Sono iniziate da qualche giorno le riprese del ... ilrestodelcarlino.it Grazie Pippo Giordano AL VIA LE RIPRESE DI “NON MI ARRENDO! LA MAFIA NON È UN FILM”. Il nuovo progetto di Ettore Zito con Pippo Giordano: un viaggio crudo e simbolico nel cuore della legalità. Prenderanno ufficialmente il via nei prossimi gior - facebook.com facebook