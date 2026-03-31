estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 31 marzo 2026

Oggi, martedì 31 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni dei giochi Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori la possibilità di verificare subito le proprie schedine. Le estrazioni rappresentano un appuntamento regolare per gli appassionati di giochi numerici, con risultati disponibili immediatamente dopo le operazioni.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi martedì 31 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 52 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, martedì 31 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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