Estrazione Lotto e 10eLotto | i numeri vincenti estratti oggi 31 marzo 2026

Oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20 si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti per entrambe le lotterie, con i risultati pubblicati immediatamente dopo l’estrazione. Nessuna variazione è stata comunicata riguardo alle modalità di estrazione o alla presenza di eventuali vincite.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi martedì 31 marzo 2026. Oggi, martedì 31 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 52 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 31 marzo 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 52 d el 31 marzo 2026 B ARI . CAGLIARI . FIRENZE . GENOVA . MILANO 40 – . NAPOLI 28 –. PALERMO. ROMA 84 – . TORINO . VENEZIA. NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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