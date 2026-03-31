Este in Fiore 2026

Dal 17 al 19 aprile 2026, la città situata ai piedi dei Colli Euganei ospiterà la XXIII edizione di Este in Fiore, una manifestazione dedicata al settore florovivaistico. L'evento si svolgerà nei Giardini del Castello Carrarese, in Piazza Maggiore e lungo le vie cittadine, coinvolgendo espositori e visitatori provenienti da diverse zone.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Proprio quando la primavera entra nel vivo, anche Este torna a fiorire: dal 17 al 19 aprile 2026 la città ai piedi dei Colli Euganei ospiterà la XXIII edizione di Este in Fiore, la rassegna florovivaistica che ogni anno trasforma i Giardini del Castello Carrarese, Piazza Maggiore e le vie del centro storico in un grande giardino diffuso. Dopo il successo della scorsa edizione, la manifestazione si conferma anche quest’anno un appuntamento immancabile, che diventa, edizione dopo edizione, un punto di riferimento per appassionati e curiosi provenienti non solo dal Veneto, ma anche da tutta Italia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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