Este all' istituto Atestino nasce un' aula speciale per gestire stress e tensione

Oggi, presso l’istituto Atestino di Este, si è svolta l’inaugurazione dello “Spazio Benessere”, un’aula dedicata alla gestione dello stress e al benessere emotivo. L’apertura si è verificata alle 18.30 e ha coinvolto studenti, insegnanti e personale scolastico, che potranno utilizzare questa nuova struttura per affrontare momenti di tensione e favorire l’equilibrio psicologico.

Oggi, 31 marzo, alle ore 18.30, l'istituto Atestino di Este apre ufficialmente le porte dello “Spazio Benessere”, un'aula dedicata alla gestione dello stress e alla cura dell'equilibrio emotivo, che accoglierà studenti, docenti e personale scolastico. Alla cerimonia parteciperà anche l'Amazing. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Este, all'istituto Atestino nasce un'aula speciale per gestire stress e tensione Articoli correlati Olimpiadi: atleti scelgono la maglia per gestire stress e ansiaGiochi Olimpici: Dagli sci ai ferri, la "knitting therapy" sorprende gli atleti Milano Cortina 2026 ha nascere un’insolita tendenza tra gli atleti... Croce Rossa in addestramento estremo: neve, feriti e stress da gestireL'addestramento in montagna: prove di resistenza e sopravvivenza La neve fresca ricopre il sentiero che dalla località La Vetricia conduce al Bivacco... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento L'Istituto Atestino inaugura lo Spazio Benessere; Classi pollaio, a Este si torna in dad e a turno gli studenti restano a scuola. Edoardo, morto dopo l'allenamento di boxe: la commemorazione a scuola per ricordarlo - VideoPadova. Commemorazione in memoria di Edoardo Zattin all'Istituto Iss Atestino. Lo studente di 18 anni è morto per un violento colpo alla testa riconducibile a un pugno. È quanto emerso dall'autopsia ... ilgazzettino.it