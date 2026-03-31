Espulsione di Bastoni sacrosanta in Bosnia-Italia | si sono verificati tutti i criteri del DOGSO

Durante la partita tra Bosnia e Italia, l’arbitro ha deciso di espellere Bastoni secondo i criteri del DOGSO, dopo aver valutato l’intervento in ritardo di Donnarumma su Memic e la sua decisione di intervenire in modo ineccepibile. La scena ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre le decisioni arbitrali sono state al centro delle discussioni.