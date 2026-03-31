Espulsione di Bastoni sacrosanta in Bosnia-Italia | si sono verificati tutti i criteri del DOGSO
Durante la partita tra Bosnia e Italia, l’arbitro ha deciso di espellere Bastoni secondo i criteri del DOGSO, dopo aver valutato l’intervento in ritardo di Donnarumma su Memic e la sua decisione di intervenire in modo ineccepibile. La scena ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre le decisioni arbitrali sono state al centro delle discussioni.
L'espulsione di Bastoni in Bosnia-Italia: l'errore di Donnarumma, l'intervento in ritardo su Memic e la decisione ineccepibile dell'arbitro Turpin. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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