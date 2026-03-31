Espulsione Bastoni un azzurro finisce nel mirino della critica

Durante la finale playoff contro la Bosnia, l’Italia ha concluso il primo tempo in vantaggio di un gol grazie a un’azione di Moise Kean. Tuttavia, nel finale di primo tempo, un calciatore della nazionale è stato espulso, suscitando preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La decisione ha coinvolto un difensore, che ha lasciato la squadra in dieci uomini.

L’Italia ha chiuso il primo tempo della finale playoff contro la Bosnia in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Moise Kean, ma c’è preoccupazione per via dell’espulsione di Alessandro Bastoni nel finale di tempo. Espulsione Bastoni, polemica tra i tifosi (Ansa Foto) – calciomercato.it Un cartellino rosso che rischia di complicare le cose in casa azzurra con Gennaro Gattuso che ha deciso di cambiare Mateo Retegui con Federico Gatti per dare sostanza alla retroguardia della nazionale italiana. Sui social si sono subito scatenati i tifosi che hanato il cartellino rosso del difensore dell’Inter additando parte della responsabilità a Gianluigi Donnarumma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Espulsione Bastoni, un azzurro finisce nel mirino della critica Articoli correlati Barcellona Real Madrid, caos nel post-partita! Mbappé nel mirino della critica per quel gesto. Cosa è successo in SupercoppaLa finale della Supercoppa di Spagna, disputatasi ieri sera, ha offerto grande spettacolo sul campo, concludendosi con una vittoria sofferta del... Bastoni, fischi assordanti anche al Sinigaglia. Dopo Lecce, il difensore di Chivu finisce nel mirino per il contatto con Kaluludi Redazione Inter News 24Bastoni, dopo Lecce-Inter il difensore fischiato anche al Sinigaglia durante la semifinale di Coppa Italia contro il Como... Tutti gli aggiornamenti su Espulsione Bastoni Temi più discussi: Bastoni, il Barcellona punta il difensore dell'Inter: servono 70 milioni di euro. Poi tutto su Vicario e Koné; Bastoni, dalle polemiche a pilastro dell'Italia: recupero decisivo per Gattuso, il difensore dell'Inter titolare nella semifinale playoff; Bastoni – Barcellona, si può fare? Le voci di mercato; Politano a rischio convocazione: Palestra si candida per i playoff. Bastoni esulta dopo il discusso rosso a Kalulu, i social vanno in tilt: Gattuso lo lasci a casaAlessandro Bastoni nell’occhio del ciclone sui social per la sua reazione alla controversa espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus. Al 42′ il difensore francese, già ammonito in precedenza ... sportal.it Kalulu non ci sta: sfogo sui social dopo l'espulsione clamorosa. E Bastoni si 'nasconde'...Quanto successo nel corso di Inter-Juve ha dell'incredibile e farà parlare ancora a lungo. Nel corso del primo tempo, infatti, Kalulu è stato espulso per un fallo inesistente ai danni di Bastoni, che ... tuttosport.com Kean porta avanti l'Italia ma la Bosnia si fa sentire: AZZURRI IN 10 E BOSNIACI SPESSO PERICOLOSI DI TESTA Gatti per Retegui la risposta di Gattuso all'espulsione di Bastoni, ma dopo l'intervallo andrebbe CAMBIATO ANCORA QUALCOSA DITECI L - facebook.com facebook