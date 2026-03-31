A Gerusalemme si sono registrate esplosioni dopo che l’esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato dei missili provenienti dall’Iran. Le forze di difesa hanno risposto alle minacce aeree, senza ancora comunicare dettagli sui danni o sui feriti. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella regione, con le autorità che monitorano attentamente gli sviluppi.

L’esercito israeliano ha dichiarato che le sue difese aeree hanno reagito ai missili lanciati dall’ Iran. Questa mattina ci sono state almeno 10 esplosioni a Gerusalemme, mentre Teheran è sotto il fuoco dell’esercito israeliano: interrotta la corrente nella zona est della città. Il portavoce militare iraniano: “I nemici porteranno nella tomba desiderio di controllare Hormuz. Taglieremo le gambe a chi metterà piede nel Paese” A Gerusalemme sono risuonate le sirene antimissile e si sono udite diverse esplosioni. “L’Idf (Israel defence force, ndr.) ha individuato dei missili lanciati dall’Iran verso il territorio dello Stato di Israele”, ha comunicato l’esercito israeliano su Telegram. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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