Un’esplosione si è verificata questa mattina all’armeria Piovanelli, provocando il ferimento di un operaio. L’uomo, subito soccorso sul posto, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche e attualmente si trova in rianimazione, dove i medici hanno indotto il coma farmacologico. Le sue condizioni non sono considerate in imminente pericolo di vita.

Non sarebbe in imminente pericolo di vita, ma le sue condizioni restano critiche: è ricoverato in rianimazione all’ospedale Civile di Brescia, dove i medici hanno indotto il coma farmacologico. L’uomo è incosciente e la prognosi rimane riservata. Questo è l’ultimo bollettino medico del 57enne rimasto gravemente ferito nell’esplosione e nel successivo incendio divampati all’interno del poligono dell’armeria Piovanelli di Lonato del Garda. L’operaio, dipendente dell’armeria, stava testando una pistola quando un bossolo difettoso, probabilmente incandescente, sarebbe esploso. Nel tentativo di spegnere le fiamme, l’uomo ha inalato i fumi, che in breve tempo avevano già invaso il locale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Esplosione all’armeria Piovanelli: come sta l’operaio portato d’urgenza in ospedale?

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