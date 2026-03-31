Esperimusme | Musica maestro! Alla scoperta dell’udito

Nel laboratorio didattico del MUSME, i partecipanti esplorano il funzionamento dell’apparato uditivo e i suoni che ascoltano quotidianamente. Attraverso attività pratiche, come la costruzione di maracas, si analizzano le caratteristiche della percezione uditiva e il ruolo della musica nel coinvolgimento sensoriale. L'iniziativa mira a stimolare la curiosità e l’apprendimento sui meccanismi dell’udito in modo interattivo.

Cosa sono i suoni che sentiamo? Perché la musica ci fa ballare? Come funziona il nostro orecchio? Scopriamo insieme i segreti nascosti nel nostro apparato uditivo e costruiamo assieme delle maracas per mettere all’opera il nostro udito!Gli EsperiMUSME sono i laboratori didattici del MUSME. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Esperimusme: "Musica maestro! Alla scoperta dell’udito" Articoli correlati Esperimusme: "Il tessuto forzuto! Alla scoperta dei muscoli"Come fa il nostro corpo a muoversi, saltare o sorridere? Il merito è dei muscoli! In questo incontro esploreremo il tessuto muscolare e le sue... Esperimusme: "Mister neurone! Alla scoperta del tessuto nervoso"Come fa il cervello a sapere che hai toccato qualcosa di caldo, o che è il momento di muovere un piede? Tutto merito dei neuroni! In questo...