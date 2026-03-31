Esperimusme | A occhi aperti! Alla scoperta della vista
Un laboratorio didattico per scoprire insieme come funziona l’occhio, organo del senso della vista. Attraverso esperienze interattive esploreremo il sorprendente mondo delle illusioni ottiche e realizzeremo un semplice strumento da portare con sé, per osservare e comprendere come il cervello può. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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