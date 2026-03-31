Durante il fine settimana di Pasqua, l'associazione Vitruvio organizza diverse escursioni con il tema dell'acqua. La prima si svolgerà domenica 5 aprile, alle ore 10, lungo il Po di Volano fino al Taglio della Falce. Questi eventi prevedono percorsi a piedi e in bicicletta che attraversano aree naturalistiche legate alle acque del territorio.

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Escursioni del fine settimana di Pasqua: il tema è l'acqua. O almeno lo è per l'associazione Vitruvio, che mette in calendario diversi appuntamenti, “Delta antico: escursione lungo Po di Volano fino al Taglio della Falce”domenica 5 aprile - ore 10.00 speciale Pasqua. Il percorso si snoda lungo le acque dell'antico Po di Volano, nelle parte storica del Delta Ferrarese. Ci muoveremo fra canneti ormai prossimi alla foce, le anse vallive relitte, testimonianza delle distese di acqua salmastra che un tempo definivano il territorio dell'Isola Pomposiana (oggi nei confini dell'Oasi di Canneviè e di Porticino), gli antichi casoni da pesca e, infine, gli orizzonti d'acqua del Taglio della Falce, che apre alla Sacca di Goro. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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