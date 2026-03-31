Erp e Grattacielo | Zonari e Fiorentini incalzano il Comune su regolamento e assegnazioni
Due consiglieri comunali hanno presentato un’interpellanza riguardante il regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La questione si inserisce nel quadro dell’emergenza abitativa, focalizzandosi sullo sgombero del Grattacielo e sulle modalità di distribuzione delle abitazioni pubbliche. La discussione si concentra sulla normativa vigente e sulle procedure adottate dal Comune in questo settore.
Continua a essere sotto i riflettori l’emergenza abitativa a seguito dello sgombero del Grattacielo. Nelle scorse settimane i consiglieri comunali Anna Zonari e Leonardo Fiorentini hanno presentato un’interpellanza sul regolamento per l’assegnazione degli alloggi in edilizia residenziale pubblica e sulla gestione dell’emergenza abitativa, anche alla luce di quanto accaduto al complesso del Grattacielo, dove centinaia di persone sono state costrette a lasciare la propria casa a seguito delle ordinanze di inagibilità. Pertanto, Zonari e Fiorentini, hanno inviato una lettera all’assessora Coletti e per conoscenza al sindaco, al presidente della Regione e alla Corte dei conti per ribadire “l’assoluta inadeguatezza della risposta”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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Grattacielo: 500 senza casa, Zonari chiede l’emergenza abitativaAnna Zonari, consigliera de La Comune a Ferrara, ha depositato un’interrogazione formale rivolta al sindaco e alla giunta comunale.