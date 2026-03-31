Due consiglieri comunali hanno presentato un’interpellanza riguardante il regolamento per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. La questione si inserisce nel quadro dell’emergenza abitativa, focalizzandosi sullo sgombero del Grattacielo e sulle modalità di distribuzione delle abitazioni pubbliche. La discussione si concentra sulla normativa vigente e sulle procedure adottate dal Comune in questo settore.

Continua a essere sotto i riflettori l’emergenza abitativa a seguito dello sgombero del Grattacielo. Nelle scorse settimane i consiglieri comunali Anna Zonari e Leonardo Fiorentini hanno presentato un’interpellanza sul regolamento per l’assegnazione degli alloggi in edilizia residenziale pubblica e sulla gestione dell’emergenza abitativa, anche alla luce di quanto accaduto al complesso del Grattacielo, dove centinaia di persone sono state costrette a lasciare la propria casa a seguito delle ordinanze di inagibilità. Pertanto, Zonari e Fiorentini, hanno inviato una lettera all’assessora Coletti e per conoscenza al sindaco, al presidente della Regione e alla Corte dei conti per ribadire “l’assoluta inadeguatezza della risposta”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Erp e Grattacielo: Zonari e Fiorentini incalzano il Comune su regolamento e assegnazioni

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