La principessa Beatrice e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi stanno considerando di trasferirsi negli Stati Uniti a causa delle recenti rivelazioni sui file di Jeffrey Epstein. La decisione sembra essere motivata dalla volontà di tutelare la privacy e la sicurezza dei loro figli. La coppia sta valutando diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva sul trasferimento all’estero.

La pressione derivante dalle rivelazioni sui file di Jeffrey Epstein sta spingendo la principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi a valutare un trasferimento all’estero, probabilmente negli Stati Uniti. Questa decisione nasce dalla necessità di proteggere la famiglia dai danni reputazionali causati dall’amicizia tra i genitori della principessa, Andrew Mountbatten-Windsor e Sarah Ferguson, con il finanziere statunitense. La coppia, madre di due figli, sta considerando l’opzione di lasciare il Regno Unito per iniziare una nuova vita lontano dal fuoco incandescente delle indagini. Il precedente è stato tracciato dalla sorella Eugenie, che si è stabilita in Portogallo nel 2022 insieme al marito Jack Brooksbank. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Epstein: Beatrice e Edoardo scappano negli USA per salvare i figli

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