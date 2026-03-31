Ennesima delusione Recanatese il passo è da retrocessione

La squadra di Recanati ha subito un'altra sconfitta che complica la sua posizione in classifica, avvicinandola alla zona retrocessione. La partita ha visto la Recanatese perdere contro il Chieti, che nelle precedenti gare aveva mostrato difficoltà. La squadra locale non è riuscita a reagire e il risultato lascia poche speranze per i prossimi incontri.

E così la Recanatese è riuscita anche nell’impresa di rivitalizzare il Chieti che nelle precedenti nove partite aveva vinto una volta sola e che sta tuttora vivendo una travagliata situazione societaria con la spada di Damocle della penalizzazione praticamente certa con l’unica incognita legata alle tempistiche della giustizia sportiva. Un copione trito e ritrito, visto un’infinità di volte di una squadra sostanzialmente non pervenuta nel primo tempo dove l’unico acuto è stata una sortita solitaria di D’Angelo. Poco dopo l’1-2 dei neroverdi anzitutto con un’azione su palla inattiva, il solito scenario di una difesa quasi immobile e l’inzuccata, facile facile, di Ela Mangue appostato sul secondo palo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ennesima delusione. Recanatese, il passo è da retrocessione Articoli correlati ROYAL RUMBLE 2026: Ennesima delusione per Sami Zayn, sconfitto troppi problemi da Drew McIntyrePrima difesa riuscita per lo Scottish Warrior, che ha chiuso il match con una doppia Claymore Kick dopo aver scaraventato Zayn attraverso il tavolo... Sul filo del rasoio. Recanatese, si teme la retrocessione direttaPer l’ennesima volta, non si contano nemmeno più quante sono, la Recanatese si lecca le ferite e prova a ripartire dopo un nuovo confronto...