Energia elettrica | da A2A contributo volontario per ridurre le bollette

A2A Energia ha annunciato che ai clienti verrà applicato uno sconto fino a 60 euro all’anno sulla bolletta dell’energia elettrica. La misura riguarda le forniture di energia gestite dall’azienda e rappresenta un contributo volontario volto a ridurre i costi sostenuti dai consumatori. L’iniziativa sarà attiva per tutto l’anno e coinvolge tutti i clienti della società.

A2A, attraverso A2A Energia, riconoscerà ai clienti uno sconto in bolletta fino a 60 euro annui sulle forniture di energia elettrica. La società commerciale del Gruppo - attiva in provincia di Sondrio e su tutto il territorio nazionale nella vendita di luce, gas, prodotti e servizi per l’efficienza energetica e la mobilità elettrica - aderisce alle misure introdotte dal Decreto Bollette prevedendo un contributo volontario, valido per il 2026 e il 2027, che estende il supporto alla fascia di reddito esclusa dai bonus sociali ordinari. Per l’anno 2026 il bonus straordinario sarà erogato automaticamente ai clienti di A2A Energia o agli utenti che attiveranno una fornitura di energia elettrica entro il prossimo 31 maggio (percontratti sottoscritti successivamente sarà riconosciuto solo per l’anno 2027). 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Energia elettrica: da A2A contributo volontario per ridurre le bollette Articoli correlati Leggi anche: Aiuti in bolletta: ARERA definisce le regole per il contributo straordinario da 115 euro. Enel guida il fronte delle aziende sul contributo volontario Bonus bollette da 115 euro: ARERA definisce le modalità operative per erogazione automatica del contributo straordinario previsto dal Decreto BolletteL'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha adottato le modalità operative per l'erogazione del contributo straordinario da 115 euro... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Energia elettrica, da A2A contributo volontario per ridurre le bollette; Energia elettrica/ Da A2a contributo volontario per ridurre le bollette; A2A, sconto di 60 euro sull’energia elettrica; Elettricità, da A2A sconto in bolletta ai clienti fino a 60 euro annui. Energia elettrica, da A2A contributo volontario per ridurre le bollette(Teleborsa) - A2A, attraverso A2A Energia, riconoscerà ai clienti uno sconto in bolletta fino a 60 euro annui sulle forniture di energia elettrica. La società commerciale del Gruppo – attiva su tutto ... teleborsa.it Bonus bollette energia elettrica: A2A introduce sconto fino a 60 euro annui nel 2026-2027 #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook La misura serve a risparmiare energia elettrica, che scarseggia a causa della crisi energetica x.com