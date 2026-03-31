In Emilia-Romagna, circa 70.000 lavoratori domestici tra badanti e colf sono registrati, segnando un calo del 32% rispetto al passato. Questa riduzione rappresenta una diminuzione significativa nel settore, che coinvolge un numero elevato di persone e ha effetti sulla gestione delle attività di assistenza e cura nelle famiglie della regione.

Quasi settantamila lavoratori domestici operano in Emilia-Romagna, un esercito invisibile che tiene insieme il tessuto sociale della regione. I dati Inps del 2024 confermano una trasformazione profonda: mentre le badanti rimangono la colonna portante con oltre 44 mila unità, il numero delle colf crolla drasticamente, segnalando uno spostamento strutturale verso l’assistenza agli anziani. L’invecchiamento demografico non è solo una statistica fredda, ma diventa la forza motrice che ridefinisce il mercato del lavoro domestico, richiedendo risposte immediate dalle istituzioni e dalle famiglie. La Regione ha già stanziato fondi significativi per il 2025, puntando a trasformare la regolarità da obbligo burocratico a vantaggio economico tangibile assume. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: 70mila badanti e colf, il crollo del 32%

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